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Дольф Лундгрен решил переехать в Россию‍

Автор admin 2112.2016

Дольф Лундгрен решил переехать в Россию

     Голливудские актеры в последнее время очень зачастили в Россию, и не только для премьеры своих фильмов, но также еще они с большим удовольствие получают гражданство России.

     Вот и Дольф Лундгрен пожелал стать гражданином России и переехать в страну, как Депардье и Сигал, актеры с мировыми именами, о чей популярности говорить не приходиться, ведь они звезды.

     Конечно каждый актер ищет свои мотивы для получения российского  гражданства, кого-то привлекает низкий налог в России, кто-то просто желает таким образом показать любовь к стране, а Лундгрен просто не доволен новым президентом и хочет показать так свое отношение к России, которую стали уважать на мировой сцене.

 

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