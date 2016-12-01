Дольф Лундгрен решил переехать в Россию

Голливудские актеры в последнее время очень зачастили в Россию, и не только для премьеры своих фильмов, но также еще они с большим удовольствие получают гражданство России.

Вот и Дольф Лундгрен пожелал стать гражданином России и переехать в страну, как Депардье и Сигал, актеры с мировыми именами, о чей популярности говорить не приходиться, ведь они звезды.

Конечно каждый актер ищет свои мотивы для получения российского гражданства, кого-то привлекает низкий налог в России, кто-то просто желает таким образом показать любовь к стране, а Лундгрен просто не доволен новым президентом и хочет показать так свое отношение к России, которую стали уважать на мировой сцене.