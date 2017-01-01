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Близнецы в США родились в разные годы

Автор admin 031.2017

Женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах 

     Как известно, однояицевые близнецы рождаются практически в одно время, разница может быть в несколько минут. Но случай в США скорее всего попадет в книгу рекордов Гиннесса, ведь дело в том, что первый ребенок родился за несколько минут до окончания нового 2016 года, второй же близнец родился через десять минут уже в 2017 году, таким образом получается, что один ребенок старше другого на год, что является аномалией, но чисто юридической, а не биологической.

     Аризонские близнецы являются в большей степени исключением, и о этом событии рассказали практически все СМИ в мире, не только в США. 

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