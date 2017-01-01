Подросток убийца

Совершенное сегодня убийство подростком не умещается ни в какие рамки. Причем даже специалисты не могут понять в чем именно была причина того, что семнадцатилетний парень из Тамбовской области убил троих человек, и не чужих, а отца, бабушку и сестру, которой было всего четырнадцать лет. Убил он их хладнокровно ночью топором, и потом признался в этом совершенно спокойно.

Говорят, у молодого человека были психические расстройства, которые и сподвигли его на такое жесточайшее преступление. Но при этом психиатры не могут даже точно сказать в чем главная причина такого зверства у подростка, может любовь к азартным играм, может насилие в семье, может другие проблемы, такие как недавняя смерть матери. Но как бы то ни было, страшно представить то, что современная судебная система России никак не может отреагировать на зверство молодого человека, ведь ему только семнадцать, и можно надеяться, что суд продлится долго, когда парню уже исполнится восемнадцать, и его можно будет посадить в тюрьму.

Если же суд над подростком кончится раньше, чем ему исполнится восемнадцать, то тут уже вариантов крайне много, ничаная от принудительного лечения и заканчивая просто освобождением несовершеннолетнего серийного убийцы.