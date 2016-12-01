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В Орловской области при пожаре погиб трехлетний ребенок

Автор admin 2412.2016

В Орловской области при пожаре погиб трехлетний ребенок

     К сожалению, наши граждане достаточно призрачное понимание имеют о пожарной безопасности, в том числе и в том случае, когда речь идет о частных домах.

     Все же, рано или поздно могут произойти трагические и очень печальные события, которые нанесут вред даже жизни детей, как и случилось в Орловской области, где из-за не соблюдения правил пожарной безопасности в доме сгорел ребенок трех лет.

     В Кромском районе в сгоревшем доме под кроватью был найден сгоревший труп ребенка, и следственный комитет возбудил уже уголовное дело в связи с пожаром и смертью ребенка.

     Следствие покажет в чем была причина пожара , что делал ребенок под кроватью, где были родители, и не исключено, что именно родителей будут привлекать к уголовной ответственности из-за смерти малыша.

     Конечно очень печально, что из-за нерадивых родителей умер маленький ребенок, и потому и следствие, и в дальнейшем суд должны дать строгую правовую оценку этого ужасающего случая в Орловской области. 

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