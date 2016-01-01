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В Орле возбуждено дело по аренде имущества МУП «БПХ»

Автор admin 308.2017

При сдаче в аренду МУП были похищены бюджетные средства

По словам прокуратуры, после очередной проверки было выявлено, что финансовая операция была проведена мошенническим образом, а именно с похищением бюджетных средств.

Заниженная цена аренды муниципального предприятия стала началом всего расследования.

В ходе разбирательства выяснилось, что в сентябре предыдущего года был составлен фиктивный договор от имени бывшего руководителя ОАО «Орелтеплосервис». В данном документе было указано, что «Банно-прачечное хозяйство» сдавалось в аренду по цене 150 тыс. рублей.

В результате следствия было возбуждено уголовное дело по части 1 ст.165 УК (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).

Стоит напомнить, что 22 июня текущего года экономическое положение данного МУП было обговорено на профильном комитете горсовета. На конференции многие депутаты были уверены в том, что в этом деле может функционировать незаконная схема.

На данный момент по данной статье ведется разбирательство, об этом сообщает старший помощник прокурора области Елена Семина.

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