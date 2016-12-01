В Орле при пожаре погиб 50-летний мужчина

Пожары чаще всего возникают по не осторожности, и конечно же стоит всегда предельно внимательно относиться к пожарной безопасности особенно в новый год и праздники.

Ведь кажется, что умереть от пожара нельзя, ведь всегда можно от него убежать, но не тогда, когда пожар начинается в квартире, где есть нетрезвый человек.

Вот и в Орле умер пятидесятилетний мужчина, отравившись угарным газом, который возник в результате пожара в его квартире.

Конечно пожар начался случайно от непотушенной сигареты и быстро распространился по всей квартире.