Помощника депутата Госдумы нашли мертвым на могиле дочери в Москве

Смерть помощника депутата потрясла столицу, тем более ее можно назвать достаточно странной и в некотором смысле мистической.

На Котляровском кладбище было найдено тело помощника депутата Государственной Думы с огнестрельным ранением. Рядом находился пистолет с полной обоймой патронов.

Дмитрий Москвин - депутат Думы у которого и работал помощником человек, застрелившийся на могиле. Причем выяснилось, что он застрелился на могиле своей дочери, которая умерла несколько месяцев назад. Главной версией следствия является конечно самоубийство. Но пока еще рано делать какие-то выводы, ведь это могло быть и убийство, построенное под самоубийство.