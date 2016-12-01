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СМИ назвали новую версию гибели дочери турецкого дипломата в Баку

Автор admin 2112.2016

СМИ назвали новую версию гибели дочери турецкого дипломата в Баку

 

     После убийства российского посла в Турции очень пристально стали относится к случаям, которые касаются дипломатов в различных странах.

     Случилось так, что на следующий день после убийства российского посла в Баку выпала из окна дочь турецкого дипломата. Нет, он не посол Турции в Азербайджане, это сотрудник посольства, чья семья жила вместе с ним в Баку. Конечно это не убийство, следствие пока склоняется к самоубийству подростка, а быть может просто произошел несчастный случай, когда девушка просто случайно упала из окна высотки.

     В любом случае, в тот день в квартиру сотрудника посольства никто не поднимался, и никаких посторонних лиц не было замечено поблизости от квартиры работника дипмиссии Турции в Баку. В данный момент в прокуратере рассматривают вариант, что девочка просто могла любоваться видом из окна, что было бы вполне реально.

 

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