Осужденному за серийные убийства маньяку предъявили 47 обвинений

Маньяки - дело не новое для нашего времени, несмотря на то, что наши граждане узнали о маньяках совсем недавно, когда эпоха "Гласности" открыла для многих людей вообще понятие маньяка, до того в советское время о маньяках не говорили публично. Ведь это понятие шло вразрез с идеологией.

Сейчас то ли влияние телевидения так сильно воздействует на людей, что маньяков стало больше, то ли для журналистов эта тема стала наиболее привлекательной, пугать людей множеством жертв, которые погибли от рук серийного убийцы. Но вот свеженький маньяк буквально недавно появился в поле зрения журналистов, поймали его в Ангарске, и в этом небольшом городе мужчина, бывший полицейский, умудрился убить аж сорок семь женщин. Долгое время не могли правоохранительные органы этого маньяка отыскать, город был напряжен, люди просто так не выходили из домов. Сейчас же стало спокойно.

Михаил Попков совершил почти шестьдесят убийств, в стольких эпизодах он признался, хотя у суда есть доказательства только сорока семи убийств, совершенных маньяком. Попкова ждет пожизненный срок.