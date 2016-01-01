Перестрелка в ночном клубе Германии

В Констанце произошла перестрелка в тёмное время суток. Действия происходили в одном из местных клубов. Сообщается о том, что один человек погиб, ещё трое были доставлены в больницу. Ранение получил один полицейский. На данный момент всем раненым ничего не угрожает, их состояние стабильное.

Сам бандит скончался от полученных ранений. Мужчина был родом из Ирака. Дополнительных сведений на данный момент нет. Терактом данный инцидент пока назвать нельзя.

По непроверенной информации, он находился в клубе со своими сообщниками, однако их задержать не удалось.