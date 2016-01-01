Творог с наркотиками стал причиной лишения свободы нескольких человек

Неподалёку от Орловской области случился инцидент с наркотиками, в котором участвовали 3-е человек. Они попали под статью «незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также их перевозка и передача чужим лицам». За это им теперь грозит по 4 года тюрьмы каждому.

Инцидент произошел на территории исправительной колонии УФСИН России по Орловской области. Один из посредников уже находился в колонии, он попросил своих друзей принести ему со свободной территории наркотические средства.

Друзья не стали отказывать своему другу, и решили поступить хитро. Вместе с едой они хотели незаметно передать наркотики. Запрятали они их в твороге, однако после осмотра передачи наркотические вещества были обнаружены.

Теперь в колонии на 4 года присоединятся и приятели, которые решили позаботиться о своём друге. Преступник, который уже находился в колонии получил дополнительно 4 года тюрьмы.