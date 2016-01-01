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Под Орлом столкнулись две иномарки, есть пострадавшие‍

Автор admin 318.2017

ДТП под Орлом: BMW вылетела навстречу иномарке

Сообщается, что водитель, который находился за рулём автомобиля BMW совершал обгон, однако не смог справиться с управлением и врезался во встречный автомобиль. Водителю было 23 года, на данный момент его состояние в норме.

Авария произошла на 75-м километре. Вторым участником ДТП стала «Шкода-Рапид». К счастью, водитель данного автомобиля также остался жив.

Причиной аварии стала халатность и невнимательность на дороге водителя автомобиля BMW.

Сотрудники скорой помощи осмотрели мужчин на месте, госпитализация не потребовалась.

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