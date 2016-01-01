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Оренбургский разбойник из колонии выманил у орловца деньги‍

Автор admin 116.2017

Житель из города Орёл стал жертвой мошенника, им оказался мужчина, который сидел в колонии

Недавно мужчина в возрасте 25-и лет, который проживал на территории орловской области лишился немаленькой суммы. Средства мужчины заполучил мошенник. Удивительно то, что тот находился в колонии, которая расположена в Оренбургской области.

По словам УМВД мошенник не является ранее судимым, он отбывает короткий срок наказания за разбой. Преступник на одном из сайтов выложил свои услуги касательно кредита, а житель Орловской области повёлся на это. Мужчина перевёл деньги и ожидал связи с мошенником. Личность обманщика выявлена.

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