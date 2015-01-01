Похититель школьницы в Оренбурге признался в убийстве ребенка



Когда маньяки убивают взрослых людей, конечно это ужасно и отвратительно, но все же не так страшно, как когда маньяки убивают и насилуют детей. С таким маньяком пришлось столкнуться следователям из Оренбурга, где был пойман маньяк-педофил, который украл и убил девочку из города. Этот же маньяк признался и в совершении еще нескольких убийств и изнасилованиях мальчиков и девочек.

Двадцатидевяти летний житель Перми признался в похищении девочки двенадцати лет из Оренбурга, сам же маньяк прибыл в город для поиска работы. Преступления он стал совершать шесть лет назад, и с 2011 года по наши дни он регулярно похищал, насиловал и убивал детей, что конечно вызывает отвращение и у следователей, и у общественности.

Очень хорошо, что сотрудники МВД быстро отреагировали на похищение девочки в Оренбурге, и маньяка удалось найти и схватить буквально по горячим следам. Грозит маньяку-педофилу из Перми, по предварительным данным, пожизненный срок.