 ﻿

Оренбургский похититель девочки признался в убийстве ребенка‍

Автор admin 261.2017
Маньяк

Похититель школьницы в Оренбурге признался в убийстве ребенка

     Когда маньяки убивают взрослых людей, конечно это ужасно и отвратительно, но все же не так страшно, как когда маньяки убивают и насилуют детей. С таким маньяком пришлось столкнуться следователям из Оренбурга, где был пойман маньяк-педофил, который украл и убил девочку из города. Этот же маньяк признался и в совершении еще нескольких убийств и изнасилованиях мальчиков и девочек.

     Двадцатидевяти летний житель Перми признался в похищении девочки двенадцати лет из Оренбурга, сам же маньяк прибыл в город для поиска работы. Преступления он стал совершать шесть лет назад, и с 2011 года по наши дни он регулярно похищал, насиловал и убивал детей, что конечно вызывает отвращение и у следователей, и у общественности.

     Очень хорошо, что сотрудники МВД быстро отреагировали на похищение девочки в Оренбурге, и маньяка удалось найти и схватить буквально по горячим следам. Грозит маньяку-педофилу из Перми, по предварительным данным, пожизненный срок.

Последние номера

Самое читаемое

Наши люди

Наталья Гайт
Давыдов Александр
in-cognitus

Contact Us  

Адрес: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23

Тел.: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы)

Fax: +7 (4862) 59-09-91

Email: orel-gazeta@mail.ru

Сайт: http://www.orelgazeta.ru