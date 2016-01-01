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Массовое ДТП: в центре Орла столкнулись сразу пять машин

Автор admin 315.2017

В Орле произошло ДТП с участием 5 машин, обошлось без жертв

Вчера в центре города Орёл произошла авария с участием нескольких машин. Действие происходило на улице Московской около шести часов вечера. Как сообщают работники УГИБДД, виновным в данном ДТП стал водитель автомобиля «Хендай-Солярис». Он ехал по ул. Герцена, затем начал поворачивать влево, не уступив дорогу встречным машинам. В ходе сложившейся ситуации помимо виновника ДТП пострадали ещё 4 автомобиля.

Авария случилась без жертв. Водитель «Хендая» получил слабые телесные повреждения, ещё один человек был направлен в больницу.

ДТП в городе Орёл случаются довольно часто, к примеру, за прошлые сутки было зафиксировано чуть менее 30 аварий.

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