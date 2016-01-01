Орловские спецслужбы активно борются с контрафактным алкоголем, который попадает на рынки города и области. И вот хорошая новость - сотрудники областного управления ФСБ закрыли подпольный винзавод, арестовав больше шестидесяти тысяч незаконно изготовленных бутылок с спиртными напитками. На окраине заводского района в Орле в ангаре было организовано достаточно масштабное производство спиртных напитков. Благодаря усилиям правоохранительных органов был ликвидирован еще один незаконно действующий завод по производству алкоголя, тем самым удалось избежать возможный ущерб населению страны. Как утверждает источник из ФСБ, арестовано 66 000 бутылок и более 45 тонн алкоголя, стоимость произведенной продукции составляет тридцать миллионов рублей, а значит региональным властям удалось избежать многомиллионых потерь от реализации незаконно сделанного, контрафактного алкоголя. По количеству