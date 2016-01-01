Бывшего директора орловского техникума поймали на горячем: женщина незаконно присвоила круглую сумму

Бывшему директору техникума грозит штраф в размере 110 тысяч рублей.

Директор техникума подписала заявление одной из сотрудниц об увольнении, однако собственноручно подписала новый фиктивный документ, согласно которому бывший сотрудник учебного заведения якобы перевёлся на новую должность. Руководитель техникума параллельно вела табель с рабочем временем, где были ложные показатели. За общее время мошенничества бывший директор техникума смогла незаконным путем получить 187 тысяч рублей.

Таким образом за незаконные действия бывшего директора Орловского технологического техникума было наказано согласно ст. 292 ч.1 УК РФ.

Женщине пока придётся заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей, однако на этом расследование может не завершиться.