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Чтобы скрыть следы убийства, орловец поджег дом

Автор admin 303.2017
В Урицком районе убивший пенсионерку пытался скрыть следы преступления и совершил поджог ее дома

Убийство в Урицком районе: ограбление пенсионерки и умышленный поджог

     В прошлое воскресенье в селе Городище, которое расположено в Орловской области, было совершено нападение на пенсионерку. Без убийства дело не обошлось – вскоре было найдено тело женщины в сгоревшем доме.

     Экспертиза установила, что женщина погибла в результате асфиксии – от дыма у неё закрылись дыхательные пути. По этому случаю открыто уголовное дело по ст.105 ч.1 – убийство.

     Полиция сумела выйти на след убийцы, который ограбил пенсионерку. Преступление совершил мужчина 26-и лет, который проживал в том же населённом пункте. Как выяснилось, он в тот день находился в алкогольном опьянении.

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