Убийство в Урицком районе: ограбление пенсионерки и умышленный поджог



В прошлое воскресенье в селе Городище, которое расположено в Орловской области, было совершено нападение на пенсионерку. Без убийства дело не обошлось – вскоре было найдено тело женщины в сгоревшем доме.

Экспертиза установила, что женщина погибла в результате асфиксии – от дыма у неё закрылись дыхательные пути. По этому случаю открыто уголовное дело по ст.105 ч.1 – убийство.

Полиция сумела выйти на след убийцы, который ограбил пенсионерку. Преступление совершил мужчина 26-и лет, который проживал в том же населённом пункте. Как выяснилось, он в тот день находился в алкогольном опьянении.