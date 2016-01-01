В Ливнах девушка отдала средства мошенницам за поддельную услугу

Молодая жительница Орловской области случайно наткнулась на мошенниц, которые ей пообещали снять порчу. Они забрали её деньги и сбережения.

После инцидента девушка сообщила в полицию, где подробно всё рассказала. По её словам, она шла на улице, затем к ней подошла незнакомая женщина, которая назвала себя целительницей. Женщина без просьбы девушки сама сказала о наведённой порче. В скором времени объявилась заговоренная девушка, которая хвалила целительницу за качественное снятие порчи. Девушка захотела снять порчу, но для этого нужна была вода. Доверчивая девушка пошла в магазин, а сумку с деньгами оставила мошенницам. Целительницу в данный момент разыскивают.