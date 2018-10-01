Подчас деньги нужны срочно и единственным выходом из сложной ситуации

является обращение в финансовую организацию для получения кредита.

Небольшая зарплата становится камнем преткновения в одобрении займа. В

таком случае кредит под залог недвижимости станет отличным способом

получить нужную сумму денег. Банк или финансовая организация при этом

ничего не теряет и охотнее выдаст средства.

выгодным процентным ставкам. Заложив жилье, клиент продолжит в

квартире жить. Единственный момент – он не сможет заняться ее продажей

или обменом. Стоит ли обращаться в МФО?

- В МФО не требуют огромный перечень документов при подаче заявки на

кредит. Справка о доходах не понадобится. Это самый быстрый способ

получить деньги.

- Оценка стоимости жилья в серьезной организации, дорожащей клиентами,

не будет завышена.

- Каждый случай рассматривается индивидуально, и посещать лично офис не

придется, можно подать заявку дистанционно, и таким же способом получить

одобрение.

Кредит в экспресс-режиме позволяет быстро решить проблему. Какие

документы понадобятся для получения займа?

Пара слов о документах

В МФО в отличие от банка кредит получить быстрее, предоставив несколько

документов.

- Паспорт и право собственности на недвижимое имущество.

- Необходимо представить справку о наличии обременений, технические

параметры квартиры по форме 2

- Понадобится адресная справка и согласие супруга/супруги на залог.

Заявки рассматриваются в течение дня. Если деньги нужны сегодня на

развитие бизнеса, дорогостоящее лечение срочного плана кредит

под залогнедвижимости – отличный шанс выйти из трудной ситуации. В нынешний

век много мошенников на этом поприще, поэтому следует быть

осторожными и доверять только проверенному временем финансовому

предприятию.