Подчас деньги нужны срочно и единственным выходом из сложной ситуации
является обращение в финансовую организацию для получения кредита.
Небольшая зарплата становится камнем преткновения в одобрении займа. В
таком случае кредит под залог недвижимости станет отличным способом
получить нужную сумму денег. Банк или финансовая организация при этом
ничего не теряет и охотнее выдаст средства.
Если брать кредиты под залог квартиры Алматы, можно получит займ по
выгодным процентным ставкам. Заложив жилье, клиент продолжит в
квартире жить. Единственный момент – он не сможет заняться ее продажей
или обменом. Стоит ли обращаться в МФО?
- В МФО не требуют огромный перечень документов при подаче заявки на
кредит. Справка о доходах не понадобится. Это самый быстрый способ
получить деньги.
- Оценка стоимости жилья в серьезной организации, дорожащей клиентами,
не будет завышена.
- Каждый случай рассматривается индивидуально, и посещать лично офис не
придется, можно подать заявку дистанционно, и таким же способом получить
одобрение.
Кредит в экспресс-режиме позволяет быстро решить проблему. Какие
документы понадобятся для получения займа?
Пара слов о документах
В МФО в отличие от банка кредит получить быстрее, предоставив несколько
документов.
- Паспорт и право собственности на недвижимое имущество.
- Необходимо представить справку о наличии обременений, технические
параметры квартиры по форме 2
- Понадобится адресная справка и согласие супруга/супруги на залог.
Заявки рассматриваются в течение дня. Если деньги нужны сегодня на
развитие бизнеса, дорогостоящее лечение срочного плана кредит
под залогнедвижимости – отличный шанс выйти из трудной ситуации. В нынешний
век много мошенников на этом поприще, поэтому следует быть
осторожными и доверять только проверенному временем финансовому
предприятию.