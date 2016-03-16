Мошенничество с пластиковыми картами считается одним из наиболее распространённых видов мошенничества. Происходит это потому, что производится операция с использованием платёжной карты или с использованием её реквизитов, не подтверждённая её держателем. Оплата товаров и услуг в интернете – самая опасная операция.

Объём виртуальных продаж в России увеличивается с каждым годом и уже приблизился к 15 миллиардам долларов. На помощь своим клиентам – десяткам миллионов обладателей банковских карт – пришёл Сбербанк. Стартовала эпоха безопасных покупок в интернете. Теперь они будут проходить с поддержкой «Сбербанк ОнЛ@йн». подробнее о предоставляемых услугах на https://www.megaxchange.org/articles/sberbank/.

Банк начал свою работу сразу в разных направлениях. Платить за услуги и товары с услугой «Сбербанк ОнЛ@йн» стало возможно просто зайдя на данный ресурс. И как же защитить свои деньги? Гарантия в участии банка. На всех этих сайтах вам предложат провести оплату при помощи «Сбербанк ОнЛ@йн». Специальную «кнопочку» выделенную отдельную трудно не заметить. Останется только сверить Ваши данные – и «ОК».

Платёж совершенен – быстро, просто безопасно. Номер карты при этом указывать не нужно, достаточно будет выбрать его из Вашего списка, если у Вас их несколько.

Для того чтобы защитить свои деньги и минимизировать риски от действий мошенников, нужно всего лишь соблюдать нехитрые правила:

- Всем известно, что хранить ПИН-код нужно отдельно от карты.

- Самый лучший вариант это выучить ПИН-код и убрать ПИН-пакет подальше с глаз в самое надёжное место.

- При наборе ПИН-кода, прикрывайте ввод цифр другой рукой.

- Никогда и ни при каких условиях не передавайте свою карту в чужие руки.

- Оплачивайте картой покупки и услуги только в надёжных и проверенных интернет-магазинах. Будет ещё лучше, если вы заведите для покупок в интернете отдельную карту.

- Оформите карту с микрочипом.

- Фиксирование риска – страхование.

- Подключите в обязательном порядке услугу «Мобильный банк».

Но главное – это, конечно, ваша бдительность!