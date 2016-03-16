Имея частный дом, мы часто большую часть работы по его благоустройству стараемся взять на себя. Стараемся тшательно продумать интерьер, украсить комнаты, разбить у дома клумбы и посадить деревья. Но если дело касается внешней отделки дома или, например, укладки тратуарной плитки. Можно ли в этом случае обойтись только своими силами?

Как самостоятельно, без помощи специалистов, уложить бетонную брусчатку, делая этот процесс качественно и с наименьшими затратами времени? Можно ли это сделать, не прибегая к помощи профессионалов?Очень часто подобные вопросы встают перед людьми, владеющими недвижимостью и мечтающие создать на своей территории благоустроенность и практичность. Конечно при выполнении данной операции самостоятельно, требуют профессионализма и довольно большого уровня мастерства. Однако при правильном выполнении правил для укладки брусчатки действие можно выполнить самостоятельно. Для начала купить тротуарное покрытие можно в магазине "Центр Камня" https://stone-centre.ru/catalog/trotuarnoe-pokrytie/betonnaya-bruschatka/ Что касается процесса укладки, тут есть несколько основных этапов:

Первоначальная подготовка

Сначала необходимо снять слой старого грунта, после чего выровнять дно углубления, для этого подойдет даже обычная лопата. Стандартный вариант поднятия глубины профиля от 30 до 35 см. После этого можно приступить к приготовлению основания. Для этого с помощью строительных материалов необходимо покрыть профиль со следующим порядком:

• Щебень

• Геотекстиль

• Песок

По завершению укладки каждого слоя рекомендуется выполнять трамбовку или использовать вибропрессование Для закрытия швов, можно использовать массу из сухого очищенного песка, его следует рассыпать на основу и равномерно распределить. Далее закрывают все швы путем повторной трамбовки, при необходимости добавляя материал. После проделанной работы остатки материала удаляют и тщательно смачивают всю поверхность. По истечению суток брусчатка может использоваться, принося вашему дому комфорт и изящество.