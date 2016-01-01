Нередко бывают такие ситуации, когда в ходе ремонта нужно устранить стену из кирпича. Сам процесс можно осуществить при помощи разных инструментов. Самый распространенный – прибегнуть к помощи отбойного молотка, но, если твоя цель не разрушить кирпичи, а аккуратно извлечь их, то этот способ не для тебя, хоть он и самый простой, и эффективный. Как легко разобрать кирпичную кладку, не прилагая больших усилий, но сделать все крайне быстро и без потерь? Все что тебе нужно – дочитать статью до конца. Поехали!

Инструменты, которые пригодятся:

• Кирка, но можно использовать обычный лом;

• зубило;

• молоток;

• пару стальных клиньев;

• респиратор (к слову, это обязательно);

• рабочие перчатки. Новый товар на Workingstyle будет как раз кстати. Вы сможете подобрать перчатки для любых видов работ.

План действий

1. Первый этап. Тут тебе понадобится кирка, либо лом, в принципе неважно. Направляй удары именно на то место куда крепятся кирпичи, в противном случае, ты повредишь кирпичи. После извлечения, кирпичи можно сразу очистить (при желании). Осуществить это можно при помощи острого конца той же кирки.

2. Разобрать кладку можно при помощи самых подручных предметов: зубила и молотка, принцип при этом не меняется. Приставь зубило к горизонтальному шву крепления кирпичей, а затем просто наноси удары по зубилу. Таким образом, можно достаточно быстро разобрать стену. Задача становится гораздо легче, если вас будет двое.

3. Кирпичную стену, которая основана на достаточно прочных растворах из цемента, можно разобрать способом, который будет представлен ниже. Возьми стальные клинья и начни забивать их в верхнюю часть стены в горизонтальные швы. Опять же, гораздо упрощается, если вас двое: один из вас будет устанавливать клинья в держатель, а затем направлять его на горизонтальный шов кладки, а другой, соответственно наносит удары по ним. И потом, нанося удары ломом в горизонтальные швы между клиньями, которые были забиты заранее, начинай разбирать стену, тем самым извлекая кирпичи.