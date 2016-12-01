Новая выставка в Орле

Выставки являются делом достаточно успешным и привлекательным, особенно это предновогодние и праздничные мероприятия, которые могут заставить наконец-то людей выйти из своих домов.

Детские выставки особо популярны в это время, и то, что новая выставка "Новый год в Простоквашино" откроется в начале января в Орле говорит о большом интересе детей к этому мероприятию.

Выставка продлится до середины февраля, и на ней можно будет детям познакомиться в живую, так сказать, с различными мультипликационными героями, а также посмотреть интересный красочный мультфильм о самом замечательном празднике всех времен, а также провести прекрасно время с родителями.