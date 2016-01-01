Со вторника во всех школах Орла объявлен карантин



Карантин - дело хорошее, ведь благодаря нему можно снизить число заболевших учащихся, да и детям радость, не нужно ходить в школу.

Начиная с тридцать первого января в школах Орла будет проводиться карантин, при том, что в декабре восемь дней орловские детишки уже не учились. Не понятно, стоило ли вновь проводить карантин, ведь это может повлиять на успеваемость детей, что может повлиять на итоговые оценки в конце учебного года. Но руководство неприклонно, дети будут отдыхать по всем школам города неделю как минимум, пока эпидемия гриппа не сойдет на нет. То ли в министерстве решили перестраховаться, то ли карантин действительно необходим, пока не понятно. Одно можно сказать точно, если нет риска заболевания гриппом среди детей, только тогда нужно ставить во главу угла успеваемость детишек.