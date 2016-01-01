Орловского священника сравнили с Христом: «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»

Епископ Ливенский обзавёлся внедорожником, который стоит 6 млн рублей. Стоит отметить, что на автомобиле установлены элитные номера, которые начинаются с «А». Данный тип номерного знака получают лишь представители власти.

По словам пресс-секретаря Орловской митрополии, этот подарок монаху сделал агрохолдинг. Поскольку владыка несёт служение в разных уголках области, в том числе и деревнях, было решение сделать подарок епископу. Евгений Борисов говорит, что бывали подобные случаи и ранее, когда дарили даже пароходы и другие вещи. Эти вещи никак не характеризуют человека, поскольку они являются даром, а дар нужно принимать всегда.

Как передаёт Свято-Успенский мужской монастырь, сам Нектарий, которого в обычной жизни называют Николаем, возведен в сан архимандата.