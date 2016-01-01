 ﻿

В Орловской области пройдут «Зимние сельские игры»

Автор admin 172.2017
Зимние сельские игры

"Зимние сельские игры" в Орле

     Проведение межрегиональных и международных  спортивных соревнований является важной составляющей современного цивилизованного общества. Ведь занятие спортом нужно поддерживать, так как спорт это лучшее лекарство для людей. И пускай многие люди, которые ходят в секции спортивные и организации не станут профессиональными спортсменами. Зато можно гарантировать то, что они обязательно будут здоровыми и успешными, так как спорт это основа успеха любого человека. И очень хорошо, что власти в нашей стране проводят "Зимние сельские игры". Которые конечно рангом пониже, чем Олимпийские, но накал спортивных страстей на них не меньший, чем на международных соревнованиях. 18 февраля в Орловской области в деревне Большое Сотниково будут проведены "Зимние сельские игры", среди дисциплин спортивных будут : перетягивание каната, а также рывок пудовой гири и многие другие.

Последние номера

Самое читаемое

Наши люди

Наталья Гайт
Давыдов Александр
in-cognitus

Contact Us  

Адрес: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23

Тел.: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы)

Fax: +7 (4862) 59-09-91

Email: orel-gazeta@mail.ru

Сайт: http://www.orelgazeta.ru