"Зимние сельские игры" в Орле

Проведение межрегиональных и международных спортивных соревнований является важной составляющей современного цивилизованного общества. Ведь занятие спортом нужно поддерживать, так как спорт это лучшее лекарство для людей. И пускай многие люди, которые ходят в секции спортивные и организации не станут профессиональными спортсменами. Зато можно гарантировать то, что они обязательно будут здоровыми и успешными, так как спорт это основа успеха любого человека. И очень хорошо, что власти в нашей стране проводят "Зимние сельские игры". Которые конечно рангом пониже, чем Олимпийские, но накал спортивных страстей на них не меньший, чем на международных соревнованиях. 18 февраля в Орловской области в деревне Большое Сотниково будут проведены "Зимние сельские игры", среди дисциплин спортивных будут : перетягивание каната, а также рывок пудовой гири и многие другие.