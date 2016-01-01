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В Орловской области проходит акция «Поздравь ветерана»‍

Автор admin 204.2017
В Орловской области проходит акция «Поздравь ветерана»‍

Жители Орловской области могут поблагодарить ветеранов, написав им письмо

     Поскольку День Победы совсем скоро, то власти Орловской области решили заранее позаботиться о ветеранах. К великому празднику стартовала акция «Поздравь ветерана», благодаря которой каждый житель Орловской области сможет высловить благодарность ветеранам в письменном виде.

     Теплые слова всех поздравителей будут находиться на сайте Орловской области, поэтому любой желающий сможет прочесть поздравительные письма. Так же само поздравление написать можно здесь.

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