Развитие сельского хозяйства области



Орловская область относится к Черноземному центральному региону страны, а значить сельское хозяйство здесь априори должно быть наиболее развитым и приносить прибыль.

Вот и в этом году власти намереваются вместе с частным бизнесом открыть в орловской области еще девять сельхозкооперативов. Пускай название и советское, но все будет делаться по-новому. То есть новые технологии для выращивания сельхозкультур, новый подход к ведению бизнеса. Никто не будет обделен – люди получат рабочие места.

Власти смогут удовлетворить потребности внутреннего областного рынка в экологически чистой сельхозпродукции, а также есть возможность развивать сельское хозяйство и дальше. И девятью сельхозкооперативами дело не ограничится.