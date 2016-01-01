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В Орловской области появится 9 сельхозкооперативов

Автор admin 191.2017
деньги

Развитие сельского хозяйства области 

     Орловская область относится к Черноземному центральному региону страны, а значить сельское хозяйство здесь априори должно быть наиболее развитым и приносить прибыль.

     Вот и в этом году власти намереваются вместе с частным бизнесом открыть в орловской области еще девять сельхозкооперативов. Пускай название и советское, но все будет делаться по-новому. То есть новые технологии для выращивания сельхозкультур, новый подход к ведению бизнеса. Никто не будет обделен – люди получат рабочие места.

     Власти смогут удовлетворить потребности внутреннего областного рынка в экологически чистой сельхозпродукции, а также есть возможность развивать сельское хозяйство и дальше. И девятью сельхозкооперативами дело не ограничится.

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