В Орле уличное освещение проходит проверку



Как передает областной центр, начиная со второго мая начались первые замеры недавно смонтированного уличного освещения. Комиссия, в которую вошли некоторые городские службы, проверяли уровень освещенности в разных районах Орла. Поставщиком светильников являлась компания «Пумос».

Лица, представляющие общественность при помощи выездной лаборатории, меряли уровень освещенности, первой на тестировании оказалась улица Тульская. В норме уровень освещения должен быть не менее 10 люкс. В ходе тестирования установилось, что средний показатель составляет чуть более 13-и люкс, что является нормой.

Что касается Московского шоссе, то здесь теперь освещенность равна 14,8 люкс, ранее показатель не дотягивал до 9.

Улица Матвеева также отметилась удовлетворительными показателями.

Специалисты утверждают, что более точные результаты позже покажет программа, которая рассчитает все замеры. Только лишь после всех вышеперечисленных операций областной администрации будет вынесен вердикт.

Некоторые горожане наоборот недовольны новыми лампами, по их словам, старые светильники освещали улицу намного ярче в сравнении с новыми.