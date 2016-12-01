Спиртзавод в частном доме

После недавней трагедии в Иркутске, когда от контрафактного алкоголя и прочих спиртосодержащих изделий, отравилось и умерло больше семидесяти человек, власти многих регионов стали проверять всю спиртовую продукцию в своих регионах, чтобы найти и удалить опасную алкогольную продукцию.

Вот и в Орле был закрыт подпольный спиртзавод, который вырабатывал спиртное сотнями литров, причем размещался заводик в небольшом частном домике, где жили, а также и изготавливали спиртные напитки, супружеская пара, ранее не привлекающаяся к уголовной ответственности.

Конечно ту водку, которую они гнали определенно можно было назвать качественной, но они нарушили закон против монополии государства пошли на спиртовую алкогольную продукцию, поэтому скорее всего их ждет крупный штраф и уголовная ответственность.