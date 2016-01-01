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В Орле открывается новая ярмарка выходного дня

Автор admin 263.2017
Ярмарка выходного дня

В Орле откроется еще одна сельхоз ярмарка

     Не секрет, что люди мало доверяют той массово произведенной продукции, которая реализуется через торговые сети и супермаркеты.

     Получается так, что каждый человек вынужден покупать продукцию, которую ему продают, и выбора у него нет.

     Ведь многие, пусть и мелкие, но качественные сельхозпроизводители не могут достучатся до крупных торговых точек, которые имеют выгодные контракты с крупными сельхозпроизводителями.

     Решением, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать проведение ярмарок свободных для сельхозпроизводителей в городе Орле, где люди могли бы покупать экологически чистую сельхозпродукцию по доступным ценам.

     Вот и пройдет вторая Ярмарка выходного дня в Северном р-не г. Орла уже в скором времени, в которой могут участвовать все фермеры и крупные сельхозпредприятия региона.

     По вопросам участия в ярмарке на новой площадке обращаться к руководителю Ассоциации Кунициной Татьяне по телефону: 48-17-21.

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