В Орле откроется еще одна сельхоз ярмарка

Не секрет, что люди мало доверяют той массово произведенной продукции, которая реализуется через торговые сети и супермаркеты.

Получается так, что каждый человек вынужден покупать продукцию, которую ему продают, и выбора у него нет.

Ведь многие, пусть и мелкие, но качественные сельхозпроизводители не могут достучатся до крупных торговых точек, которые имеют выгодные контракты с крупными сельхозпроизводителями.

Решением, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать проведение ярмарок свободных для сельхозпроизводителей в городе Орле, где люди могли бы покупать экологически чистую сельхозпродукцию по доступным ценам.

Вот и пройдет вторая Ярмарка выходного дня в Северном р-не г. Орла уже в скором времени, в которой могут участвовать все фермеры и крупные сельхозпредприятия региона.

По вопросам участия в ярмарке на новой площадке обращаться к руководителю Ассоциации Кунициной Татьяне по телефону: 48-17-21.