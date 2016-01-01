Орловская шаурма



Отношение многих людей к своему здоровью катастрофически беспечное. Многие просто не могут себе позволить питаться правильно, рестораны с горячей пищей многим не по карману, а общепит не всегда может похвастаться соблюдением санитарно-гигиенических норм. И в Орле точно такая же ситуация, что и по всей стране. Огромное число различных небольших ларьков, где на скорую руку готовят шаурму и прочие восточные вкусности, но за этой простотой и восточностью стоят очень сложные взаимоотношения владельцев данных заведений с санитарно-гигиеническими нормами.

Скажем, недавно в Орле в оживленном месте был открыт объект общепита, где всем желающим предлагали купить шаурму. Однако ни канализации, ни водопровода к новостройке не было проведено, и вот, сразу за этим и возникают вопросы о том, безопасна ли шаурма, которая изготавливается на этом объекте. А ведь на постройку помещения и на то, чтобы шаурмой можно было торговать у владельца точки безусловно разрешение есть.