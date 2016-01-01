Люди далеко не всегда понимают некоторые юридические особенности, которые действуют в нашей стране в сфере ЖКХ. Например, как установили газовики Орла, многие люди просто не понимают, что установить счетчик не одно и то же, что и платить за него. К сожалению, власти пока не всегда самостоятельно устанавливают газовые счетчики населению и инструктируют людей по правилам обращения со счетчиками, и в большинстве случаях люди сами вынуждены устанавливать их за свой счет. Но мало кто знает, что счетчик нужно опломбировать, то есть установить пломбу того, что счетчик является проверенным и показывает верные данные. Сделать это могут сотрудники газовой конторы, и эта услуга бесплатна. Как только устанавливается счетчик на потребление газа, стоит сразу же обратиться в госконтору, чтобы оттуда пришел специалист и установил пломбу на счетчик. Только после этого можно будет платить за газ по такому счетчику. Также стоит заметить, что верить слепо счетчикам, купленным в магазине или установленным частными компаниями не стоит, ведь такие счетчики могут врать, поэтому газовый счетчик лучше перед установкой проверять, чтобы потом не платить больше за газ из-за неправильно работающего счетчика. Орловские газовики ведут активную работу среди населения города, чтобы донести до них эти простые правила установки и использования газовых счетчиков.