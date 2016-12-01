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В новогоднюю ночь орловские маршрутки будут ходить до четырех утра

Автор admin 2712.2016

 

В новогоднюю ночь орловские маршрутки будут ходить до четырех утра

     Скоро новогодние праздники, и конечно многие неистово готовятся к тому, чтобы приблизить этот долгожданный праздник, который любят в нашей стране больше всех остальных.

     Однако, многие люди сталкиваются с проблемой перемещения не то, что в новогоднюю ночь, а просто под вечер тридцать первого декабря.

     Поэтому власти Орла решили пойти на встречу всем празднующим и работающим в новогоднюю ночь, и продлили работу общественного транспорта до четырех часов утра. Конечно водителям маршруток не позавидуешь, ведь им придется не только работать до утра, но еще и перевозить подвыпивших граждан, но как утверждают власти, патрулирование улиц города усилятся в новогоднюю ночь и праздники, а значит не должно возникнуть каких-то экстремальных ситуаций. При этом тарифы на маршрутки не поднимутся в новогоднюю ночь, что также должно быть по душе жителям города. 

 

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