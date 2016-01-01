Почти по всем видам преступлений на Орловщине отмечается динамика снижения



Наконец-то официальные органы стали говорить о проблеме насилия в семьях граждан открыто и предпринимать защитные, и порой, достаточно радикальные меры, чтобы наверняка обезопасить детей от насилия.

Вот и в Орловской области за весь прошлый год было изъято аж пятьдесят шесть детей из неблагополучных семей, при этом в двухсот пятидесяти семьях родители были лишены родительских прав. Конечно речь идет не только о семьях, где оба родителя пьют, но и о тех, где один из родителей проявляет жестокость к детям.