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Спектакль памяти артиста Анатолия Макарова пройдет в Орле 20 января

Автор admin 191.2017
Орловский государственный театр

Спектакль памяти

     "Искусство в массы" - было одним из главнейших лозунгов прошлой власти страны, и за семьдесят лет удалось воспитать миллионы представителей интеллигенции, которые стали посещать театры страны, до того это удовольствие было доступно лишь избранным. Несколько лет ремонтировали главный театр Орла и области - Орловский государственный театр имени Тургенева, который в новом году наконец-то откроет двери для всех желающих окунуться в сказочный мир драматического искусства. И один из первых спектаклей будет посвящен выдающемуся актеру региона Анатолию Макарову. Молодежный театр, который и основал Макаров больше тридцати лет назад сейчас функционирует в стенах Государственного театра в Орле, и пьеса "Скряга из Саардама" знаменитого писателя-юмориста Джерома К. Джерома будет поставлена на малой сцене театра усилиями молодежной студии. 

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