Сегодня вечером во всех орловских храмах будут звонить колокола

Минуло католическое Рождество, скоро будет православное Рождество, которое дарит всем людям счастье и добро. И конечно же официальное первое лицо Русской православной церкви в Орловской области, патриарх Орловский и Болховский Антонин поздравил всех верующих с святым и наиболее важным праздником - с Рождеством Христовым. Митрополит пожелал всем здоровья, счастья, и веры более крепкой, что очень важно в эти непростые для страны времена.