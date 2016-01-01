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Рождественское послание Митрополита Орловского и Болховского Антония‍

Автор admin 061.2017

Сегодня вечером во всех орловских храмах будут звонить колокола

     Минуло католическое Рождество, скоро будет православное Рождество, которое дарит всем людям счастье и добро. И конечно же официальное первое лицо Русской православной церкви в Орловской области, патриарх Орловский и Болховский Антонин поздравил всех верующих с святым и наиболее важным праздником -  с Рождеством Христовым. Митрополит пожелал всем здоровья, счастья, и веры более крепкой, что очень важно в эти непростые для страны времена. 

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