Рост тарифов ЖКХ в Орловской области в 2017г не превысит 5,9%

Все уже привыкли в нашей стране, что с первого января обязательно поднимаются тарифы на коммуналку, причем делается это с завидным постоянством каждый год, однако, в этом году будет иначе. Тарифы будут подняты не в январе, как уже привычно для нашего народа, а в июне, летом, что в свою очередь дает возможность людям подготовиться к росту тарифов.

Однако радоваться нечему, рост тарифов летом будет больше, чем если бы он произошел зимой, хотя из-за роста рубля как валюты, а также в связи с ростом постепенным нефти, скорее всего к лету тарифы на коммуналку вырастут не сильно, как могло было быть, если бы не макроэкономические процессы.

Пока чиновники озвучивают такие цифры : жилье вырастет почти на шесть процентов, газ на четыре процента, стоимость электроэнергии будет в пределах трех с половиной рубля за киловатт. Но опять же, все зависит от роста цен на нефть и укрепления рубля, быть может тарифы вырастут и не так на много, чем предполагается.