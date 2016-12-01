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Роспотребнадзор рассказал, как правильно запускать пиротехнику

Автор admin 2112.2016

Роспотребнадзор рассказал, как правильно запускать пиротехнику

     Скоро новогодние праздничные деньки, и конечно же люди уже сейчас заботятся о том, чтобы праздники прошли успешно и достаточно ярко и красочно. И большинство людей обязательно будут использовать  пиротехнику, без которой Новый Год уж точно не может обойтись, потому что в первую очередь она дарит радость и веселье.

     Однако мало кто догадывался, что пользоваться пиротехническими средствами следует с особой осторожностью. Роспотребнадзор выступил с предупреждениями о том, как выбрать пиротехнику к новогодним праздникам и как ее использовать.

     Для начала нужно сказать, что если говорить о пиротехнике, то это один из немногочисленных случаев, когда лучшую как раз делают именно в Китае, собственно, там, где и зародилась традиция.

     Перед использованием пиротехнических средств стоит ознакомиться с инструкцией по ее использованию, если инструкция  написана на непонятном русском с ошибками, то лучше такую пиротехнику не приобретать, так как скорее всего это контрафакт.

     Но не стоит думать, что качественная пиротехника должна стоит дорого, все таки в основе любой пиротехники порох, недорогой и доступный, поэтому качественные пиротехнические средства стоить могут недорого.

     Кроме того важно отметить, что выбирая пиротехнику стоит обратить внимание на внешний вид упаковки или футляра, чтобы определить подделку не стоит быть специалистом , ведь небрежную работу можно определить визуально. 

 

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