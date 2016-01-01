В Орле появится памятник вдовам и детским жертвам войны



Как передает пресс-служба губернатора в городе Орёл и его окрестностях объявлен добровольный взнос финансов на строительства памятника, посвящённого вдовам и детям, погибшим на войне.

Данную инициативу проявила организация «Дети войны». Проектировщиком монумента является ветеран труда Владимир Афонин. Сообщается, что для создания монумента будут собираться деньги со всего мира.

В Орле данный памятник станет уже первым монументом подобного типа. Ранее на территории Стрелецкой школы открылся бюст полковнику Илье Старинову.