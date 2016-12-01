Орловская полиция усилит дежурство во время новогодних праздников

Как известно, в праздничные дни активность употребления алкоголя людьми сильно вырастает, что дает в итоге плохой результат в аспекте поведения людей, которые под действием алкоголя могут совершать даже не правоверные поступки.

Именно поэтому в праздничные дни проводятся специальные действия и операции со стороны правоохранительных органов, которые могут предотвратить совершение противозаконных действий гражданами.

Вот и в Орле правоохранительные органы усилят патрулирование улиц в праздничные дни, дабы можно было максимализировать уровень защиты как самих граждан, так и объектов для возможного совершения неправомерных действий и предостеречься от возможных последствий от употребления алкоголя.

Полиция будет патрулировать улицы города в усиленном режиме, для этого в городе будет выделено более 400 сотрудников полиции и 100 пожарных.