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Орловская полиция усилит дежурство во время новогодних праздников‍

Автор admin 2412.2016

 

Орловская полиция усилит дежурство во время новогодних праздников

     Как известно, в праздничные дни активность употребления алкоголя людьми сильно вырастает, что дает в итоге плохой результат в аспекте поведения людей, которые под действием алкоголя могут совершать даже не правоверные поступки.

     Именно поэтому в праздничные дни проводятся специальные действия и операции со стороны правоохранительных органов, которые могут предотвратить совершение противозаконных действий гражданами.

     Вот и в Орле правоохранительные органы усилят патрулирование улиц в праздничные дни, дабы можно было максимализировать уровень защиты как самих граждан, так и объектов для возможного совершения неправомерных действий и предостеречься от возможных последствий от употребления алкоголя.

     Полиция будет патрулировать улицы города в усиленном режиме, для этого в городе будет выделено более 400 сотрудников полиции и 100 пожарных. 

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