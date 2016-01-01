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Орловцы просят помощи у Никиты Михалкова

Автор admin 172.2017
Никита Михалков

Помощь от Никиты Михалкова

     Исторические места Орловской области очень важны для того, чтобы сохранить культуру страны. Многие великие люди родились в этой замечательной области, и конечно же самым знаменитым земляком всех орловчан является Иван Тургенев. Но к сожалению нынешнее состояние дел с финансами в Министерстве культуры достаточно плачевное, и восстановить то, что может быть утеряно совсем скоро, некому. Тургеневские места области находятся в плачевном состоянии, а денег у властей и министерства просто напросто нет. Поэтому орловчане решили обратиться за помощью к Никите Михалкову, который мог бы найти финансирование для восстановления значимых и наиболее подверженных времени Тургеневских мест и дома Лизы Калитиной. Скоро юбилей Ивана Тургенева, исполняется двести лет со дня его рождения, и конечно же если не все, то хоть большинство памятников архитектуры, которые относятся к самому писателю и поэту, а также его героям, нужно восстановить. В ужасном состоянии находится дом Лизы Калитиной, он уже почти разрушен.

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