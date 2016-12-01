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ГТРК «Орёл» завершила акцию под названием «Орёл юбилейный – мой Орёл»‍

Автор admin 3012.2016

ГТРК «Орёл» завершила акцию под названием «Орёл юбилейный – мой Орёл»

 

     Государственная телерадиокомпания "Орел" не так давно начала проводить акцию, в ходе которой люди должны были присылать в редакцию фотографии города и интересные моменты его жизни. 

     Конечно этот конкурс вызвал живое участие у всех горожан, которые любят свой город, и в конкурсе участвовали сотни людей, среди которых под конец года и выявились победители в ходе голосования.

     В конечном итоге победителем конкурса «Орел юбилейный- мой Орел», стал Виктор Мазур, который по мнению жюри и зрителей канала был лучшим, прислав самую интересную фотографию города.

     Конечно победитель был не только один, ведь были призы зрительских симпатий, и многие другие подарки и призы для всех горожан, участвующих в этой замечательной акции.

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