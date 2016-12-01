ГТРК «Орёл» завершила акцию под названием «Орёл юбилейный – мой Орёл»

Государственная телерадиокомпания "Орел" не так давно начала проводить акцию, в ходе которой люди должны были присылать в редакцию фотографии города и интересные моменты его жизни.

Конечно этот конкурс вызвал живое участие у всех горожан, которые любят свой город, и в конкурсе участвовали сотни людей, среди которых под конец года и выявились победители в ходе голосования.

В конечном итоге победителем конкурса «Орел юбилейный- мой Орел», стал Виктор Мазур, который по мнению жюри и зрителей канала был лучшим, прислав самую интересную фотографию города.

Конечно победитель был не только один, ведь были призы зрительских симпатий, и многие другие подарки и призы для всех горожан, участвующих в этой замечательной акции.