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Бунинка готовит вечер памяти поэта и журналиста Владимира Переверзева

Автор admin 263.2017

Вечер памяти журналиста и литератора Владимира Переверзева пройдет в Орле

     Бунинская библиотека в Орле является одним из центров культурной жизни города и области. И не удивительно, что в ней 28 марта пройдет вечер памяти знаменитого писателя и журналиста Владимира Переверзева, - орловчанина, который много писал , активно работал на телевидении в Орле, публиковался, был членом Союза писателей России.

     Очень жаль, что такой талант ушел от нас быстро, но культурная элита города помнит о этом неординарном писателе, поэте, журналисте, и многие будут в Бунинской библиотеке двадцать восьмого марта на вечере памяти нашего земляка.

     Филолог по образованию, Переверзев любил русский язык, умел чувствовать его и доносить до читателей всю красоту и глубину языка, на котором писали Пушкин и Достоевский. О талантливом нашем орловском земляке Викторе Переверзеве помнят и сейчас, и многие его произведения до сих пор переиздаются. 

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