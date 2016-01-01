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Во имя спасения. Орловские приставы сдали более 20 литров крови

Автор admin 116.2017

Благотворительная акция «Я спасаю жизнь» - сдано более 20 литров крови

Служба крови, которая располагается в городе Орёл сообщает об успешном проведении акции. Мобильные пункты, которые принимают граждан, могу принять кровь сразу у 4-х человек. Чтобы сдать кровь нужно заполнить анкету и пройти медицинский осмотр. В случае пригодности вы можете прийти в пункт сдачи крови.

Как сообщают организаторы акции, всего с момента начала мероприятия по сдаче крови было сдано около 20-и литров крови. Жители Орловской области оказались неравнодушными людьми – на помощь другим людям пришло около 50-и человек.

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