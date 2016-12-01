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Как новогодние праздники влияют на мозг человека

Автор admin 2712.2016

Как новогодние праздники влияют на мозг человека

     Праздники с одной стороны самым положительным образом воздействуют на людей, об этом говорят не только высказывания простых людей, которые любят праздники, но и конечно же научные исследования. Естественно, что у праздников есть разное физиологическое воздействие на человека, включая и негативное.

     Недавнее исследование ученых как раз касается воздействие праздников на мозг празднующих различные праздники. Негативом может быть употребление большого количества алкоголя , а также обильное питание, преимущественно углеводы, которые негативным образом могут повлиять на людей и их пищеварение. На мозг же эмоционально, как утверждают нейрохирурги, праздники очень положительно влияют, причем предпраздничный период оказывает наиболее сильное воздействие на людей, они даже работать начинают куда эффективней и продуктивней в предвкушении праздников.

     Хорошо бы праздников делать как можно больше, чтобы можно было говорить и о росте продуктивности среди работников, и чтобы людям можно было чаще отдыхать, что также оказывает положительное влияние на их здоровье и психоэмоциональное состояние. 

 

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